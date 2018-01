En ce début d'année, les échanges de vœux au niveau des ministères et de ses démembrements au niveau des régions se défilent.

Le 27 janvier dernier, ce fut au tour de la brigade régionale de la Sécurité publique d'Ambositra, d'organiser dans la grande salle du Fark St- Joseph la cérémonie d'échanges de vœux de la grande famille de la police nationale pour l'année 2018. Une occasion, pour le commissaire divisionnaire Razafindravonona Joseph, chef de service de la brigade régionale de la Sécurité publique d'Ambositra de faire remarquer que pour l'année écoulée 2017, la grande famille de la police nationale a connu des hauts et des bas et que la visée de la police nationale est de toujours aller de l'avant et de faire mieux.

A l'instar de ces élèves issus de la famille de la police nationale qui ont réussi aux examens officiels et ont été primés. Une cérémonie d'échanges de vœux que le commissaire divisionnaire Razafindravonona Joseph et son épouse ont tenu une fois de plus à affermir la cohésion et la solidarité au sein de la grande famille de la police nationale à travers une journée bien animée, arrosée de surcroît et pleine d'ambiance pour commencer une bonne et heureuse année 2018.