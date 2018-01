Madagascar: Fédération malgache de danse - « Faux, usage de faux et usurpation de fonction » dixit la SG de la fédération

Le président de la fédération de la danse d'un côté avec le nouveau trésorier qu'il a désigné, le vice-président et avec la validation de l'assemblée générale extraordinaire de ce samedi par la direction du sport fédéral. Et de l'autre, la Secrétaire générale et le trésorier officiel qui a déjà fait deux mandats avec les fédérations précédentes ainsi que des pièces originales justificatives.

Et le feuilleton de la danse continue. « C'est le ministère des Sports qui nous a appris et formé en bonne gouvernance et transparence. On a toujours travaillé en bonne et due forme. Mieux, notre PTA a été accepté et validé pour obtenir le financement demandé. Donc on travaille dans le droit chemin. Les deniers publics transformés en donation à la fédération doivent être utilisés à bon escient » a annoncé la S.G. de la fédération Marie Ange Rasoanaivo. Avec le trésorier Ralitera Joselito, ils ont conseillé le président d'agir de même. « Mais ce ne fut pas le cas. Et il y eut faux et usage de faux et usurpation de fonction. Les concernés ont déjà fait amende honorable à la Police économique pour rebondir le lendemain comme si de rien n'était. On a toutes nos preuves ». Comme quoi, un premier financement de quelque 49 millions d'ariary peut faire changer des tas de choses. Et le Bianco a déjà été avisé.

Et la parade fédérale est là : une AG Extraordinaire en présence du ministère des Sports sur demande des ligues pour présenter le nouveau membre au poste vacant de vice-président, pour amender le statut et les règlements intérieurs ainsi que pour mettre en place un conseil de discipline. Est-ce à propos quand on sait que ce sujet de faux et usage de faux court toujours et sera au tribunal ce jour- même ?

Elue par liste en 2015, cette fédération a organisé cinq stages fédéraux « que certaines personnes ont changé en compétition régionale ». Cinq absences consécutives aux réunions hebdomadaires de mardi seraient passibles de sanctions. « Mais tous les membres de la fédération doivent donc être sanctionnés ». En tant que SG et trésorier, ils ont été chargés d'ouvrir un compte bancaire. Mais quelle surprise de voir un compte ouvert avec un nouveau trésorier alors que le trésorier n'a jamais démissionné tout comme la SG. « Le président a dit qu'ils allaient faire les choses à leurs façons, donc c'était cela la façon ! ». Les deux sont contre le principe appliqué. A eux de dire « malgré ces problèmes, on exhorte les jeunes et les danseurs à aller de l'avant. Car nous avons les meilleurs danseurs qui soient ».