Madagascar: Ne plus tolérer un pareil lynchage

La scène est virale et la photo a été partagée des dizaines voire des centaines de fois sur les réseaux sociaux.

La mise à mort par un quidam d'un vieil homme accusé de vol a scandalisé tout le monde et jette le discrédit sur la société malgache. On se demande encore une fois : comment en est-on arrivé là ?

Cette forme de justice populaire qui se répète ces derniers temps sans qu'on puisse l'empêcher interpelle notre conscience. Le phénomène de foule qui encourage ce genre d'acte n'absout pas ceux qui y assistent. Ces derniers sont tout aussi coupables que les auteurs de l'acte. Le meurtre de ce pauvre hère par un jeune homme qui semblait ne plus se contrôler nous met toute la société face à ses responsabilités. Personne parmi les témoins de cet acte n'a osé s'interposer. Est-ce par peur ou par connivence que ces derniers ont assisté sans bouger ? Les autorités ne peuvent pas elles non plus se dédouaner, car elles sont les garantes de l'ordre public. On vient d'apprendre que la personne responsable de l'acte est aujourd'hui activement recherchée. Elle sera, on l'espère, arrêtée et sévèrement sanctionnée.

Mais, après ce fait divers horrible, il faut maintenant empêcher l'accomplissement de tels gestes. Ce genre de comportement nous amène à nous demander ce que la sagesse malgache est devenue. Les règles qui régissent la société malgache existent pourtant encore et la vie actuelle avec sa dureté et son individualisme a escamoté cette bienséance que nos aînés ont instaurée. Maintenant, il faut dépasser l'horreur éprouvée et essayer de dépasser ce sentiment. Il faut responsabiliser toute la population et lui faire retrouver le sens des valeurs. On ne peut pas être aussi abject que les assassins qui accomplissent des forfaits. Le vieil homme qui avait été pis sur le fait était condamnable, mais il ne devrait pas être tué avec une telle sauvagerie. Le respect de la vie humaine doit être la règle.