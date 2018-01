Libye: 121 immigrés clandestins sauvés par la marine libyenne au large de Tripoli

Pays à la fois de transit et de destination, la Libye est submergée par les flux incessants de vagues de migrants alors que le pays est confronté au chaos sécuritaire et à l'effondrement de l'Etat dans le sillage de la révolution du 17 février qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi.

Le Bureau d'information a ajouté, dans un communiqué publié sur sa page Facebook que les immigrés clandestins sont de 10 nationalités arabes et africaines, soulignant que les immigrants ont été amenés à la base navale de Tripoli au bout de six heures, après qu'on leur a fourni une assistance humanitaire et médicale en prélude à leur remise à l'Organe de lutte contre l'immigration clandestine de Tarik al-Seka à Tripoli.

Le bateau Sabrata de la Garde côtière du secteur de Tripoli a secouru 121 immigrants illégaux dont 12 femmes, 14 enfants et 95 hommes qui se trouvaient à bord d'un bateau pneumatique au nord de la région d'al-Qarabolli, au nord-est de Tripoli, a indiqué le Bureau d'information et de la marine libyenne.

