Congo-Kinshasa: Lubumbashi - La CENI vulgarise la machine à voter

Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Nobert Basengezi, s'est entretenu lundi 29 janvier avec les différentes couches de la population de Lubumbashi (Haut-Katanga sur le calendrier électoral. Il a expliqué les avantages de la machine à voter, après quelques minutes de simulation de vote.

« Dix minutes pour dix personnes, c'est du jamais vu pour trois élections. On doit gagner plus de deux cents millions des dollars. Comme la procédure est terminée chez le Premier ministre et au gouvernement, nous allons amener 200 machines et remettre à chaque antenne.

Et nous allons ensuite amener 1.200 machines pour les envoyer dans les 734 chefferies et secteurs, les envoyer également dans les 330 communes et 32 villes pour qu'en novembre - décembre, il y ait au moins 44, 45 millions des 100% des Congolais qui connaissent comment travailler avec ces machines-là», a détaillé M. Basengezi.

Le vice-président de la CENI est attendu ce mardi à Likasi pour la même sensibilisation.