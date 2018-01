Tunisie: Déclaration de la Directrice générale du FMI, Mme Christine Lagarde après sa rencontre avec le Premier Ministre tunisien Youssef Chahed

document

"Le premier ministre et moi-même avons eu une réunion fructueuse. Nous avons discuté des récents développements en Tunisie et des efforts fournis par le gouvernement pour améliorer la situation économique.

"Nous comprenons la frustration des tunisiens qui n'ont pas encore bénéficié des retombées économiques de la transformation politique. Ce processus est difficile et prend du temps. Les réformes sont essentielles pour permettre aux tunisiens de voir le chômage baisser et sentir la croissance s'accélérer.

"Nous soutenons les réformes du gouvernement et continuerons à travailler en étroite collaboration pour assurer l'équilibre social des réformes.

"Parmi les principales réalisations du gouvernement figurent la loi des finances de 2018 ainsi que la stratégie de réforme de la fonction publique visant à améliorer la qualité du service et à ralentir la croissance de la masse salariale.

Nous soutenons également les réformes visant à mettre fin à la corruption et à améliorer le climat des affaires, ainsi que la soutenabilité des entreprises publiques et pour avenir plus radieux.

"Nous partageons tous le même objectif : croissance et équité. Nous travaillons ensemble pour une économie tunisienne plus forte et un avenir meilleur pour tous les Tunisiens."