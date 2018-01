Si tout va bien, les plaidoiries sur les exceptions prendront fin ce jour et la Cour pourra statuer avant d'entrer sur le fond du dossier, si toutefois elle se déclare compétente pour juger l'affaire et décide de rejeter toutes les exceptions convoquées.

Pour cause, le juge Malick Lamotte a décidé d'accorder 3h de temps aux deux parties adverses pour s'adonner aux répliques. Il estime ainsi que la Cour dispose d'assez d'éléments pour statuer sur les exceptions qui ont été soulevées et défendues depuis le début du procès.

Me Demba Ciré Bathily n'en dira pas moins. Tout en admettant que leurs clients ont été assistés lors de leur audition, il a laissé entendre tout de même que le juge d'instruction leur a empêché de faire des observations. Cela, alors que, selon lui, la loi ne dit pas que l'avocat est passif, mais plutôt actif et peut faire des observations.

Quid du fait que le rapport de l'Ige est dit nul parce qu'il n'est pas reversé dans le dossier ? Bassirou Guèye précisera que la loi permet au juge d'écarter des actes de procédure et non des pièces.

Invoquant les articles 140 et 133 du Code de procédure pénale, il dira que les conditions de cautionnement ont été précisées et qu'en l'espèce, la défense ne les aurait pas remplies.

