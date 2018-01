Burkina Faso-Emirats arabes unis - Un accord de facilitation des voyages

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, a été reçu en audience par la ministre d'Etat, ministre de la Coopération internationale des Emirats arabes unis, Reem Al Hashimi, dans la soirée du dimanche 28 janvier 2018 à Addis-Abeba, en Ethiopie. Il a, ensuite, échangé avec le ministre d'Etat chargé des affaires étrangères du Qatar, Sultan Bin Saad Al-Meraikhi.

A l'issue du premier jour des travaux de la 30e session des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA), le dimanche 28 janvier 2018, à Addis-Abeba, en Ethiopie, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Alpha Barry, s'est consacré au renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et ses partenaires. C'est ainsi qu'il a été reçu en audience par la ministre d'Etat, ministre de la Coopération internationale des Emirats arabes unis, Reem Al Hashimi avant de recevoir, à son tour, le ministre d'Etat chargé des Affaires étrangères du Qatar, Soltan Saad Al Moraikhi.

Avec la première personnalité, il a signé un accord d'exemption des visas sur les passeports diplomatiques et de service. « On a voulu s'entendre sur la facilité concernant ces passeports pour permettre désormais aux fonctionnaires burkinabè et à certaines catégories de personnes de voyager librement vers les Emirats arabes unis et vice versa », a indiqué le ministre Barry. Selon ses dires, il y a déjà des facilités avec ce pays pour ce qui est des passeports ordinaires, car, a-t-il expliqué, quand un Burkinabè achète un billet d'avion dans une compagnie pour Dubaï, la structure se charge elle-même de lui délivrer le visa de manière automatique.

Les deux diplomates ont également discuté, d'une manière plus large, des relations entre le Burkina Faso et les Emirats rabes Unis. « Cela a été l'occasion pour le ministre de réaffirmer les engagements de son pays en faveur du Burkina », a ajouté le chef de la diplomatie burkinabè. Et cet engagement porte sur trois aspects, à savoir le financement de la route Tougan-Ouahigouya, un programme hydraulique villageois et l'aménagement de 1500 ha de terres agricoles ainsi que le financement de l'hôpital de Bobo-Dioulasso.

Ils ont, par ailleurs, abordé les défis sécuritaires. Dans ce cadre, le partenaire du pays des Hommes intègres s'est engagé à accompagner le G5 Sahel avec une annonce de 30 millions d'euros. L'hôte de Alpha Barry a donc voulu s'informer de la situation globale et du dispositif mis en place pour la récolte et les dépenses des fonds. « Nous avons donné des assurances à ce niveau et invité les Emirats arabes unis à être présents à la réunion des contributeurs prévue le 23 février 2018 à Bruxelles, en Belgique, à laquelle le président du Faso prendra part », a-t-il précisé.

Avec le ministre d'Etat chargé des Affaires étrangères du Qatar, Sultan Bin Saad Al-Meraikhi, les échanges ont porté sur la construction du centre de cancérologie de Ouagadougou et d'autres questions de coopération. Pour approfondir les discussions sur le projet, M. Barry a confié que le Qatar a annoncé l'envoi d'une mission dans la capitale burkinabè.