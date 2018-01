Mali: Emissions de titres publics - « Les banques seront au rendez vous »

L'APBEF a toujours été présente aux émissions et elle en serait pour toujours ainsi. Vous pouvez compter sur les banques maliennes et sur l'APBEF » a-t-elle conclu

« A chaque émission de titres, on sait ce qui est attendue de nous et pour répondre à cette attente, nous avons développé une grande solidarité.

Ainsi, le ministre de l'Economie et des finances Dr Boubou Cissé a, dans un premier temps, rendu un hommage mérité à son prédécesseur, Moussa Alassane Diallo, pour tout ce qu'il a fait pour la BNDA durant 32 ans, à l'APBEF et à l'économie malienne. Il a souligné que sous son leadership, un partenariat dynamique s'est établi entre cette institution et le département de tutelle.

Et le Mali peut compter sur elles pour lever les 547 milliards de francs CFA projetés cette année, à travers 22 émissions de titres publics dont neuf en bons du Trésor et treize en obligations du Trésor. Le montant se reparti à 192 milliards de FCFA en bons du trésor ainsi que 355 milliards de FCFA en obligations du trésor.

Les banques et les établissements financiers sont les premiers investisseurs lors des émissions des bons et obligations sur le marché financier.

«Les banques mesurent l'attente placée en elles et nous sommes engagées à relever les défis ». Une assurance délivrée par la nouvelle patronne de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, Touré Coumba Sidibé.

