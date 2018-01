Sénégal: Respect des droits humains - L'ONU pour plus d'effort, l'état se glorifie

Le Conseil consultatif national, organe chargé de la rédaction des rapports et le suivi des recommandations faites au Sénégal, doit améliorer ses compétences, plaide Andrea Ori. Pour lui, l'organisation doit être renforcée en lui donnant un mandat beaucoup plus fort. Ses tâches doivent être coordonnées par la primature, ajoute-t-il.

«Pendant longtemps, c'est notre pays qui accueillait les réfugiés venant des Haïti, de l'Amérique Latine et de l'Europe du Sud notamment. Ici on n'a pas de problématique des droits humains. On n'a pas d'équation de respect des droits humains, en revanche on a un problème de repartage», tonne-t-il.

Mieux, selon Andrea Ori, le Sénégal devra aussi veiller à l'accès à l'éducation pour tous les enfants. «Des filles en âge d'aller à l'école sont enlevées du circuit et données en mariage sans leur consentement, souvent même leurs conjoints sont beaucoup plus âgées qu'elles », regrette-t-il.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.