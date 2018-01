Dans la soirée, une réunion s'est tenue entre les plénipotentiaires des manifestants, les ministres Aly Ngouille Ndiaye et Mansour Faye en charge de l'Hydraulique et de l'Assainissement et maire de la ville.

Cela, après que les Mauritaniens ont voulu remettre la dépouille aux autorités sénégalaises. Pour l'heure, le restant des membres de l'équipage est toujours détenu en Mauritanie et on a enregistré un blessé par balle parmi eux.

Dans cette même logique, les présidents Sall et Aziz avaient eu entretien téléphonique, il y a une dizaine de jours, pour un contrat à signer dans le cadre de l'exploitation du pétrole et du gaz. Mais « des questions subsidiaires, comme les licences de pêche, entre ces deux partenaires devaient être abordées », renseigne-t-il.

