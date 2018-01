Sénégal: Affaire Khalifa Sall - Me El Hadji Diouf exclu du procès

Le juge Malick Lamotte a signifié, hier, à Me El hadj Diouf qui s'est constitué partie civile de la ville de Dakar qu'il ne pouvait plus prendre part au procès Khalifa Sall et Cie.

Malick Lamotte tient au respect des règles et principes de droit. Me El Hadj Diouf l'a appris à ses dépens hier. L'avocat commis par la ville de Dakar a tout simplement été exclu du procès Khalifa Sall contre l'Etat du Sénégal.

« Vous venez de démontrer avec pertinence que vous défendez le prévenu. Les dispositions de l'article 372 du Code de procédure pénale ne vous permettent pas de le faire.

Nous sommes au regret de vous dire que vous ne pouvez plus continuer à plaider dans ce procès », a dit le juge Lamotte pour signifier à Me Diouf son exclusion de ce procès.

L'avocat venait de faire une brillante plaidoirie en faveur de Khalifa « en violation », selon Malcik Lamotte, de l'article 372 » qui est clair : « Le tribunal, saisi de l'action publique, est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier ».

En fait, Me El Hadj Diouf, avocat de la partie civile, s'est comporté comme un défenseur du prévenu Khalifa Sall. Ce n'est pas la première récusation de Me Elhadj Diouf dans ce procès. Il avait vu sa constitution en tant qu'avocat de Khalifa Sall rejetée, conformément à l'article 11 de la loi qui régit le corps des avocats.

Selon cet article, un ancien ministre ou ancien député ne peut pas plaider contre l'État du Sénégal pendant une durée de trois ans depuis la cessation de ses fonctions. Il faut dire qu'avant cette exclusion de Me Diouf, le président du tribunal correctionnel de Dakar n'a cessé d'appeler au respect des règles de procédure.

« Une partie civile n'a pas besoin de soulever des exceptions de nullité », avait insisté le magistrat Malick Lamotte, qui, juste après avoir notifié à Me Diouf son exclusion, a suspendu l'audience.

Bien entendu, l'avocat a clairement dit qu'il n'allait pas se plier à cette décision. « Je suis et reste dans le procès », a réagi Me Diouf, qui a crié « au complot ». Il a qualifié le procès « d'une hérésie judicaire » dont le seul but est de liquider un adversaire politique.

« Une défense dilatoire »

Avant l'exclusion de Me Diouf, les avocats de l'Etat ont fait « un ratissage » de toutes les exceptions soulevées par la défense.

Et c'est pour démontrer qu'elles sont irrecevables. Selon Me Baboucar Cissé, avocat de l'Etat, la défense semble ignorer toutes les décisions rendues par les juridictions du pays. « Cela est inadmissible, inacceptable », a-t-il regretté.

Me Cissé a soutenu que les exceptions soulevées par la défense sont « purement dilatoires ». « L'argument consistant à dire qu'il y a violation des droits de la défense ne peut pas progresser. Et il y a lieu de le rejeter », a dit Me Cissé.

Revenant sur la mise en liberté provisoire sous caution demandée par la défense, Me Cissé soutient que cette requête est « mal fondée », rappelant les dispositions des articles 140, 130 et 133 du Code de procédure pénale. « Ici, on a affaire à un cautionnement d'un manquant initial qui ne peut se faire qu'en espèces », a expliqué Me Cissé.

Dans cette mémé dynamique, Me Félix Sow a vigoureusement dénoncé le mode opératoire de la défense qui a décidé de fonder sa plaidoirie que sur trois « faux postulats » : les fonds politiques, l'incompétence du tribunal et le réquisitoire introductif du procureur. Me Sow se veut clair : il n'y a pas de fonds politiques dans la comptabilité publique.

« Ce qui existe, ce sont des crédits ordinaires. Et il est manifestement incohérent de dire que ces fonds sont politiques donc ne relèvent que de la compétence de la Cour des comptes », a défendu Me Sow, qui a aussi dit et redit que ce n'est pas Khalifa Sall député qui est poursuivi mais Khalifa Sall maire de Dakar.

« Par conséquent, dire que Khalifa Sall bénéficie d'une immunité parlementaire ne peut aussi prospérer ». De même, poursuit Me Sow, trouver à redire sur le réquisitoire du procureur est « tout simplement malhonnête et sans fondement ».

« Le rapport de l'Inspection générale d'Etat (Ige) et le procès-verbal préliminaire suffisent pour valider ce réquisitoire », soutient Me Sow, qui a demandé au tribunal de rejeter toutes les exceptions soulevées par la défense parce que « non conformes » à la loi.

LE PROCUREUR BAT EN BRÈCHE LES EXCEPTIONS SOULEVÉES PAR LA DÉFENSE

Le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, est monté au créneau, pendant l'après-midi d'hier, pour contester les arguments des avocats de la défense qui ont soulevé plusieurs exceptions de nullité. Il a requis du président du tribunal l'irrecevabilité de ces exceptions.

Pour l'après-midi, les nombreux curieux et proches du maire de Dakar qui avaient envahi la salle d'audience depuis le matin ont conservé leur place. Dans la salle archicomble, seule la voix du procureur de République, Serigne Bassirou Guèye, tonnait.

Debout, documents en main parfois, le procureur de la République a tenu à démonter point par point toutes les exceptions de nullité soulevées par les avocats de la défense qui ont demandé l'annulation de la procédure.

D'abord, sur la nullité des procès-verbaux de l'enquête demandée par Me Demba Ciré Bathily et compagnie, faute d'assistance de leur avocat comme le veut l'article 5 du règlement de l'Uemoa, le procureur indique que les personnes concernées ont été interrogées dans le respect de la loi.

Pour lui, les prévenus, lors de leur audition, n'ont pas été interpelés mais juste convoqués. Concernant le débat sur l'immunité parlementaire, le procureur Serigne Basssirou Guèye a expliqué que cette immunité a été correctement levée par les autorités compétentes de l'Assemblée nationale et la preuve de cela a été rapportée. Sur ce, il rappelle qu'il ne peut y avoir de nullité de la procédure.

Le procureur qui demande aux avocats de la défense de se conformer à la loi, a sous-entendu que toute cette bataille de procédure est faite pour refuser d'entrer dans le fond du dossier qui intéresse les Sénégalais. « On ne peut pas déconstruire la loi.

Je sais que ce je dis est clair, les élucubrations ne m'intéressent pas. Après tout ce qu'on a dit ; que la personne est en prison depuis 9 mois, cette personne a maintenant l'occasion de d'être jugée et vous dites non », regrette-t-il. Pour le chef du parquet, ce n'est pas comme ça que l'on doit gérer la défense de son client.

Sur les des témoins qu'aurait refusé d'entendre le juge, le procureur, convaincu « que la loi va gagner », rappelle que d'après les dispositions juridiques, « le juge n'entend que les personnes dont la déposition parait utile ».

Revenant sur la demande de liberté provisoire demandée par la défense, le magistrat reconnaît que c'est le tribunal qui va trancher, mais réaffirme que jusqu'à présent, il n'a la preuve du cautionnement de la défense. Insistant sur l'importance d'aller dans le fond pour édifier les Sénégalais sur cette affaire dite de la Caisse d'avance, le procureur argue que la défense à l'occasion de l'expliquer mais elle semble ne pas vouloir le faire.

En tout cas, le parquet a estimé avoir les preuves de ses accusations contre le prévenu et compte le démontrer comme il l'a toujours répété. Après son plaidoyer, le procureur de la République a demandé au président du tribunal de rejeter toutes les exceptions de nullité soulevées par la défense pour qu'on aille dans le fond du dossier.

La défense insiste sur la nullité de la procédure

Après avoir écouté le réquisitoire du parquet, le juge Lamotte a accordé 3 heures de réplique à la défense et à la partie civile. Sur ce, les avocats de la défense ont tous argumenté qu'avec l'absence d'assistance d'avocats à l'enquête, la procédure doit être annulée car cela est une exigence avec l'article 5 du règlement de l'Uemoa.

Me Mbaye Sène, un des avocats de Khalifa Sall, a confirmé qu'avec cette disposition communautaire, dès qu'une personne est convoquée à la brigade de gendarmerie ou à la police, elle doit bénéficier de l'assistance de son avocat et « s'il y a omission de cette mention, le procès-verbal est sanctionné par la nullité ».

Même avis chez l'avocat de Mbaye Touré, un co-prévenu de Khaliofa Sall. Me Pape Leyti Ndiaye, qui fait remarquer que le dossier ne se limite pas au maire de Dakar, affirme que « le procès-verbal concernant Mbaye Touré est nul » car ne respecte pas l'article 5 de ce règlement.

Il a accusé le procureur de vouloir contourner cette disposition en soutenant que son client n'était pas suspect au moment de son audition. ment de son audition.