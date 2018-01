Sénégal: Sécurité alimentaire - Les banques céréalières, une réponse à la soudure

Pour faire face à la soudure et à la vulnérabilité des ménages, des mesures hardies s'imposent. Le Sénégal et ses partenaires l'ont bien compris avec la création des Banques céréalières villageoises (Bcv). En sept ans, celles-ci ont pu collecter 5.400 t de céréales, soit plus de 850 millions de FCfa de chiffre d'affaires.

L'indicateur des ménages vivant des moments de soudure durant l'année a fortement baissé depuis l'expérimentation des banques céréalières villageoises.

Il est passé de 75 à 45%. Pour René Gomis, directeur de la Qualité des programmes à World vision Sénégal, ces banques constituent une réponse à la soudure qui sévit pendant un certain moment de l'année dans certaines zones du pays.

Il prenait part, hier, à l'atelier de partage et de validation du guide pratique de mise en œuvre et de suivi des Banques céréalières villageoises organisé par le Programme alimentaire mondial et le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural.

Dans l'implantation de ces Banques céréalières villageoises, le bureau pays du Programme alimentaire mondial, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et les Organisations communautaires de base (Ocb), avait entamé en 2009 une phase -test de 17 Banques céréalières villageoises dans la région de Tambacounda.

Le processus a abouti à la création de 771 Banques céréalières villageoises et de 90 stocks de sécurité villageois dans 30 départements entre 2010 et 2015.

Pour une mise à l'échelle du projet, le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural et le Pam ont initié, de novembre à décembre 2017, une étude diagnostique qui a permis d'élaborer un document référentiel dénommé : « Guide pratique de mise en œuvre et de suivi des Banques céréalières villageoises ».

Lequel a fait, hier, l'objet d'un partage et de validation avec l'ensemble des structures de l'Etat et des partenaires techniques et financiers.

L'étude a montré, selon le directeur de l'Agriculture, que ces banques ont pu collecter 5.400 tonnes de céréales valorisées à plus de 850 millions de FCfa. Cette situation atteste, note Omar Sané, de l'importance de ces Banques céréalières villageoises qui impactent beaucoup sur la résilience des ménages vulnérables. «

Le mécanisme consiste à faire en sorte qu'en cas de déficit que ces banques mettent à la disposition des sociétaires des céréales à moindre coût par rapport au marché local », explique-t-il.

En période de soudure, ajoute-t-il, elles achètent des céréales auprès de leurs sociétaires à des prix élevés par rapport à ceux proposés par les commerçants. Il s'agit, poursuit le directeur de l'Agriculture, « d'un mécanisme qui permet aux producteurs de faire face aux périodes de soudure et à la vulnérabilité ».

L'objectif de cette étude, selon lui, est de capitaliser cette expérience et de voir comment mettre en place des procédures qui permettent de sécuriser ces Banques céréalières villageoises et de les renforcer. Pour le directeur de la Qualité des programmes à World vision Sénégal, le suivi reste la principale recommandation. «

C'est une bonne initiative d'avoir ce système de banques céréalières », a apprécié René Gomis qui soutient que l'ambition à terme, c'est d'autonomiser les communautés, affirmant que ces banques peuvent être bénéfiques aux départements menacés par l'insécurité alimentaire.