Afrique: Le 3ème Salon Sitic Africa prévu du 10 au 12 avril à Tunis

Ces rencontres sont organisées pour les Tunisiens et les Etrangers, et permettent de sélectionner les meilleurs fournisseurs pour leurs projets. Et enfin, l'organisation de forums et workshops sur des sujets d'actualité relatifs au business Tic en Afrique.

Les organisateurs attendent, du 10 au 12 avril prochain, plus de 5 000 décideurs Tic tunisiens, africains et internationaux. Dans ce cadre, une coopération triangulaire Tunisie - Pays développés - Afrique est envisagée.

Salon professionnel international, Sitic Africa sert à mieux faire connaître l'offre tunisienne des Tic à tous les autres secteurs de l'économie tunisienne (agriculture, industrie et services) tout en étant une plate-forme internationale de partenariat et d'échanges dans les Tic.

La troisième édition du Salon international des Technologies de l'information et de la communication dédié à l'Afrique, Sitic Africa, aura lieu du 10 au 12 avril 2018 à Tunis. Le Burkina Faso et l'Inde seront les deux pays invités d'honneur de cette édition.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.