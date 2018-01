Afrique: Special CHAN - demi-finales explosives

Tour à tour, la Mauritanie, la Guinée et la Namibie sont passées à la trappe. Seule le Soudan a réussi à leur arracher le point du nul. Désormais aux portes de la finale, les Marocains croient plus que jamais a leurs chances de s'imposer à domicile pour la première fois.

Si on s'en tient à l'engouement du public local pour son équipe, le choc entre Marocains et Libyens s'annonce comme un événement très couru Auréolé depuis le démarrage de la compétition du statut de favori en tant que pays organisateur, le Maroc a effectué jusqu'ici un parcours sans faute. Pour atteindre ce stade, les Lions de l'Atlas ont dominé tous leurs adversaires, ne perdant aucun match en quatre sorties.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.