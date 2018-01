Afrique: Fin du 30ème Sommet de l'Union africaine - Un Observatoire de la migration annoncé

Il suppose un changement de paradigme, une redéfinition introspective et positive de la migration ainsi qu'une volonté politique réelle des Etats qui ont, chacun, a intérêt à ce que la migration se fasse dans la sécurité, la légalité, la régularité, l'ordre et le respect des droits humains.

Des idées, propositions et réflexions présentées par les institutions officielles, la société civile et les chercheurs en Afrique ont permis de mieux cerner la question. Le document du Roi du Maroc constate qu'il n'y a pas de déferlante migratoire puisque les migrants ne représentent que 3,4% de la population mondiale.

Il reflète une appropriation large, notamment à travers la tenue de deux réunions importantes, en novembre 2017, à Skhirat, qui a réuni plus de 120 décideurs, représentants des organisations internationales, chercheurs et membres de la société civile, et une Conférence ministérielle, organisée à Rabat, en janvier 2018, à laquelle ont participé une vingtaine de ministres, représentant les cinq sous-régions, la Commission de l'Ua et les communautés économiques régionales.

Un poste d'envoyé spécial de l'Ua chargé de la migration pour coordonner les politiques de l'Union dans ce domaine devrait être également désigné. Selon Mohammed VI, le Maroc continuera à faire siennes les causes nobles du continent et œuvrera inlassablement pour la consolidation de la paix, de la collectivité africaine.

Les Chefs d'Etat ont suivi les différents rapports des présidents des Comités de la conférence dont celui du Président sénégalais sur l'éducation, la science et la technologie en Afrique et un autre sur le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Nepad).

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.