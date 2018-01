Sénégal: Finance islamique - Les notaires à l'école du Waqf

« C'est donc un levier innovant de politique sociale et de solidarité qui a fait ses preuves dans le monde arabo-musulman et qui compte apporter sa contribution dans la lutte contre l'exclusion et la réduction des inégalités sociales érigées en rang des priorités nationales », a soutenu Oulimata Diop, directrice générale de la Haute autorité du Waqf.

Institutionnalisé, sa finalité est de trouver des ressources stables et durables pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales.

Depuis 2015, le Sénégal a décidé de promouvoir et de développer le Waqf en adoptant une loi et en se dotant d'une autorité administrative indépendante chargée de la gestion des Waqf publics. Le Waqf, selon le droit musulman, est une donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre d'utilité publique, pieuse ou charitable, ou à un ou plusieurs individus.

Les concepts de ce modèle de finance islamique, son cadre juridique et ses enjeux pour le Sénégal, etc., ont été passés au peigne fin durant cette rencontre organisée à l'intention des notaires par la Haute autorité du Waqf (Haw).

C'est par ces mots qui paraphrasent la célèbre formule de Boileau: « tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément », que le président de la Chambre des Notaires du Sénégal, Mahmoudou Aly Touré, a expliqué la portée de la formation dont lui et ses pairs ont bénéficié sur le Waqf hier.

