Togo: Démarrage des activités du groupe de travail

Mis en place par arrêté du Premier ministre, depuis quelques semaines, le groupe de travail sur les défis et problèmes liés au secteur de l'Education a démarré ses séances de travail ce mardi à Lomé.

Composé des membres du gouvernement et des acteurs du système éducatif, ce groupe dont le bureau est présidé par le ministre de la Fonction publique, Gilbert Bawara, a choisi de multiplier les séances de travail les jeudi après midi et vendredi matin, pour "forger des propositions de solutions à moyen terme" au gouvernement afin de relever ces défis et apporter des solutions aux problèmes de l'Education du Togo.

Faisant le point de cette rencontre de prise de contact, le ministre Bawara invitent les uns et les autres à avoir à l'esprit le "sens de l'urgence et le souci de mieux faire". Il a dès lors rassuré de ce que de "l'importance sera accordé à tous les sujets esquissés dans l'arrêté du PM" et que tous doivent travailler "pour l'interet général et le bien de l'Education au Togo".

Aussi s'est-il tourné vers les enseignants et les syndicats qui manifestent et formulent ddes revendications. "Les problèmes qu'ils expriment, ce sont des préoccupations que nous prenons à coeur", a situé M. Bawara, avant de convier tous et chacun à "oeuvrer pour l'accalmie et l'apaisement" dans le secteur de l'éducation et avoir toujours à l'esprit, l'intérêt des enfants.