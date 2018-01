Afrique: 99 rescapés sauvés en Méditerranée alors que de nombreuses personnes auraient péri noyées

De nombreux survivants étaient désorientés et confus à cause de l'inhalation de carburant qui s'était infiltré dans le canot pneumatique.

L'équipe médicale de MSF à bord de l'Aquarius a réanimé six jeunes enfants et une femme. Malgré tous leurs efforts, deux autres femmes ont succombé, laissant derrière elles de jeunes orphelins.

Tous les moyens de secours disponibles de l'Aquarius ont été déployés pour répondre le plus rapidement à cette urgence et tout le personnel à bord s'est mobilisé pour sauver le maximum de vies.

Un nouveau drame s'est déroulé hier en Méditerranée : 99 personnes ont survécu au naufrage de leur embarcation de fortune après avoir été secourues par l'Aquarius, le navire de recherche et sauvetage de Médecins Sans Frontières (MSF) et SOS MEDITERRANEE. Un nombre indéterminé d'hommes, de femmes et enfants sont portés disparus, vraisemblablement noyés. Le décès de deux femmes a été confirmé.

