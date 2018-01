Tunisie: Développer des entreprises de haute technologie

Il s'agit aussi d'instituer des mécanismes de financement et d'accompagnement dans un cadre structurel innovant pour permettre aux start-up de bénéficier du financement et d'un accompagnement adaptés à leurs besoins.

Pourant, le ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie numérique a mis en place une stratégie ambitieuse «Start-up Tunisia» visant à faire de la Tunisie un pôle de start-up dans le sud de la Méditerranée, dans le monde arabe et en Afrique.

Des barrières psychologiques ont été constatées également chez les jeunes, ce qui les empêche de créer leur projet. L'inadaptation des mécanismes d'accompagnement et de financement aux exigences des start-up constitue un autre handicap à prendre en considération. La complexité des procédures administratives et l'absence des termes de référence en matière de gouvernance des start-up ont compliqué la situation.

D'où la nécessité de résoudre les problèmes qui se posent et qui consistent notamment en l'absence du cadre juridique favorisant la création de start-up innovantes et performantes.

La Tunisie est en mesure de développer ce genre d'entreprises d'autant plus que l'on compte un nombre important de jeunes bien formés et diplômés sans oublier les jeunes issus de l'émigration qui ont acquis de l'expérience professionnelle.

On peut citer, à titre d'exemple, «Careem» et «Souk» aux Emirats arabes unis et «Jumia» au Nigeria. La start-up se caractérise par son innovation et sa capacité de croissance.

Les Etats-Unis et la France sont parmi les pays qui se sont distingués dans le lancement de ces petites entreprises performantes dont la présence ne se limite pas aux pays avancés dans la mesure où on en trouve même dans les pays dits émergents.

