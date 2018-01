Kenya: L'opposant Raïla Odinga a prêté serment comme président du peuple

Au Burundi, des leaders de l'opposition en exil réunis au sein du Cnared et ceux de l'intérieur du pays se… Plus »

Et après six heures d'attente, beaucoup espéraient une cérémonie un peu plus longue. Il y a un petit goût d'inachevé quand même. Maintenant, les militants attendent les prochaines étapes car cette cérémonie était symbolique. Uhuru Kenyatta est bien sûr toujours le président en place.

Des documents que le chef de l'opposition a brandis devant ses partisans. Raïla Odinga a parlé d'un jour historique, d'une étape supplémentaire vers la démocratie. Et il a promis aussi de s'exprimer plus longuement bientôt.

Raïla Odinga s'est entouré d'autres caciques du parti : James Orengo, Miguna Miguna, le gouverneur Hassan Joho, trois personnes qui représentent un peu l'aile dure de la Nasa. Etait présent aussi le député et avocat Titje Kajwang, dans des habits de juge et qui a fait signer un certificat à Raïla Odinga.

Il est arrivé seul. Kalonzo Musyoka qui devait prêter serment avec lui, Musalia Mudavadi et Moses Wetangula, les trois autres leaders de la Nasa, la coalition de l'opposition, étaient absents. Raïla Odinga a dit que les explications viendraient plus tard, mais gros point d'interrogation sur ces absences.

