Tunisie: Nida Tounès resserre les rangs

C'est, en tout cas, ce qui ressort du conseil régional du parti, tenu samedi 27 janvier sous la présidence des «pontifes» du parti et de ses ténors, dont notamment le président du comité national des élections, Anis Ghdira, et les deux autres gros calibres de Nida, en l'occurrence Wissem Saïdi et Bourhène Bessaïes, venus renforcer les rangs des militants, au demeurant venus au complet témoigner leur attachement au parti et leur engagement à réussir les prochaines élections municipales que Nida compte remporter haut la main, même si dans ce cas de figure, toute extrapolation sur l'issue du scrutin municipale relèverait d'une simple conjecture, voire d'une anticipation certaine.

Ce qui est certain, c'est que Nida ne fera pas d'alliance et comptera sur ses propres ressources humaines pour aborder ces élections que d'autres partis lorgnent également, partout dans le pays.

Les interventions des différents hommes forts du parti ont été tout de même bien acclamées par les militants qui ont juré, corps et âme, d'œuvrer pour relever les défis électoraux et surtout pour passer à la seconde étape de l'édifice républicain d'autant plus que, comme l'a souligné Wissem Saïdi, le parti a tenu ses promesses en matière de redressement de l'équilibre politique depuis sa création en 2012 et même à inverser la tendance en sa faveur en dépit des aléas économiques et de la conjoncture socioéconomique difficile.

Le parti compte surtout pérenniser les résultats accomplis dans la région du Kef où, il est vrai, il jouit d'une réputation on ne peut plus solide et de plus en plus forte, surtout qu'il a été le premier parti à accorder à BCE son soutien en 2014 avec un suffrage de plus de 75%, un taux que l'on cherche, selon ceux qui président aux destinées de ces élections, dont l'incontournable homme de la région, Ridha Bouajina, à maintenir ou encore à renforcer, partant du crédit que la population accorde encore à Nida.

Cela dit, le glas a sonné chez Nida Tounès et les consignes sont au resserrement des rangs et à être à l'écoute des doléances de la population et surtout à impliquer la jeunesse sur laquelle le parti a parié pour assurer son avenir politique et remporter de surcroît les élections municipales de mai prochain.