Tunisie: L'arbre qui cache une forêt de femmes

Facebook est plus adapté à la nature de mes écrits. Ecrire est ma façon de m'exprimer et je suis dans le partage. Ça meuble ma solitude et c'est ma réponse face à l'absurdité du monde. Ce qui en émane vous appartient. A vous d'en faire la lecture !»

Comme beaucoup de jeunes, elle n'a jamais mis les pieds dans une institution culturelle ou une manifestation littéraire officielle : «La révolution a permis à l'expression artistique d'envahir l'espace public, dont les réseaux sociaux, et des initiatives comme Street poetry et Notre Dame Des Mots sont apparues.

Aujourd'hui, les réseaux sociaux font l'affaire», affirme l'auteure qui a justement commencé par publier ses textes sur Facebook et qui fait partie des écrivaines du projet «Les nouvelles Antigones», destiné à «donner à entendre la parole libre ou la prose sauvage et poétique des blogueuses de la Méditerranée, les Antigones du XXIe siècle».

Et on ne peut rien y faire.

Je ne voulais pas appeler le personnage Martine. A l'hôpital, sur la table il y avait une clémentine et voilà, «Madame Clémentine» est née. Elle parle au nom de toutes les femmes que j'ai rencontrées. Porte leurs voix et ce qu'elles n'ont pu dire».

Et d'ajouter : «Je voulais exprimer le désarroi d'une amie, retranscrire sa douleur et puis c'est devenu un personnage à travers lequel je ressors la mienne.

Mais qui se cache derrière ce personnage ? Amal Khlif nous raconte que tout est parti de l'histoire d'une amie à elle, Martine, dans les quarantaines, une femme très romantique et qui croit à l'amour. Elle a vécu plusieurs déceptions amoureuses en Tunisie, au point de commettre une tentative de suicide et d'être internée à l'hôpital psychiatrique, délirante.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.