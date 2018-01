Cote d'Ivoire: Alépé - Du matériel d'équipement pour le lycée moderne

Abazé Jean Claude, président de l'association départementale des photographes s'est également réjoui de ce don, fruit d'un partenariat fructueux avec la société donatrice. " Nous menons nos activités dans les lycées et collèges. Il est donc de notre devoir de les aider à notre manière à travers notre partenaire" a-t- il ajouté.

Car, a-t-il poursuivi, ces dons vont améliorer les conditions de travail. Et d'ajouter qu'en offrant ce matériel, les donateurs répondent ainsi favorablement à l'appel de la directrice régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de La Mé qui a souhaité que tous les partenaires des établissements secondaires contribuent à l'équipement de ceux-ci.

