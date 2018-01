Tunisie: Quels enjeux, au-delà des contrats !

Pendant des décennies, certains partisans d'une ligne dure de l'indépendance du pays ont observé avec un œil sévère et désapprobateur le lien resté vivace entre les deux pays. Et la revendication sonore de l'héritage arabo-musulman a souvent été utilisée pour rompre ce lien beaucoup plus que pour rappeler, de façon positive, la puissance de ce qui nous rattache aux siècles d'avant le protectorat.

Cette démarche, outre qu'elle n'a pas réellement servi la cause de cet ancien héritage qu'elle invoquait, n'a pas non plus réussi à tuer le lien qui nous rattache à la France.

Lien dont il est honnête cependant de dire que quelque chose en lui nous gêne... On peut, tout en désavouant le camp de l'anti-France, souligner que la relation entre les deux pays et les deux peuples gagnerait à changer.

Ce qui rend important la visite chez nous d'Emmanuel Macron, c'est qu'il semble attentif à la nécessité de ce changement. Le voyage qu'il a effectué à Alger en tant que candidat l'a laissé penser et ses déplacements dans certains pays d'Afrique, en tant que président cette fois, l'ont plutôt confirmé.

Son souci d'aller de l'avant et de dépasser les suspicions aussi stériles qu'intempestives ne va pas sans la conscience que certains gestes doivent être faits et certaines paroles dites...

Dépasser, ce n'est pas passer par-dessus, ce n'est pas laisser dans l'ombre certains épisodes douloureux qui, de toute façon, s'inviteront d'eux-mêmes dans les relations des deux pays, et pas de la manière que l'on souhaite ni au moment que l'on souhaite.

La Tunisie a besoin de cela pour, sans rien perdre de son âme et de son passé, investir de façon plus franche une amitié dont elle a bien compris qu'elle ne pouvait faire l'économie et qui lui est bénéfique.

L'expérience démocratique qu'elle a engagée, et qui répond d'abord à une aspiration de liberté et de dignité des jeunes et des moins jeunes dans ce pays, n'est peut-être pas tout à fait sans rapport avec cette amitié. On y lit le désir de donner à cette dernière un avenir nouveau.

Mais, de la même manière que cette expérience démocratique induit pour nous, au quotidien, une multitude de réajustements dans notre façon de vivre ensemble, de nous «supporter» dans tous les sens du terme, elle induit aussi le besoin de conférer à nos relations avec les pays amis des bases autres. Et c'est ce qui se joue en ce moment, dans la mesure où la France est un partenaire central...

Il n'est pas sûr que nous sachions très bien ce que nous voulons, mais nous le voulons. Et ce sur quoi va déboucher cette relation, refondée, pourra inspirer d'autres pays qui, comme nous, ont besoin de se libérer d'anciens démons pour s'ouvrir des horizons nouveaux et, forts d'amitiés rendues plus solides, affronter ensemble des défis régionaux et mondiaux face auxquels nous faisions profil bas...

Au-delà des actions de coopération bilatérale, qui ont bien sûr leur importance et qui correspondent à de réelles attentes, en particulier sur le terrain de l'économie et de l'emploi, il faut donc se rendre attentif aux exigences de cette amitié qui, dans la mesure où elle aura trouvé le moyen de surmonter certaines blessures, fait désormais signe vers une relation plus mûre où solidarité rime avec ambitions communes...

Et, de fait, notre monde d'aujourd'hui et, plus encore, celui que nous léguons à nos enfants, a besoin de ces complicités au service, essentiellement, de la paix et de la réconciliation entre les peuples et les cultures.