Le premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale ( Upads) estime que seul un colloque peut aider à cerner l'origine des conflits récurrents que connaît le département depuis 1963.

Le premier secrétaire de l'Upads a donné son point de vue sur la résolution définitive de la situation du Pool devant les militants et sympathisants de son parti, le 27 janvier, lors de l'assemblée générale de la coordination départementale de Brazzaville. « Il faut une table ronde sur le Pool pour voir pourquoi des crises à répétition dans ce département. Tous les régimes qui se sont succédé dans ce pays depuis Youlou ont eu des problèmes avec le Pool. Il faut qu'on s'asseye pour voir cela. », a-t-il martelé.

En ce qui concerne Frédéric Bintsamou, Pascal Tsaty Mabiala a signifié que « ce dernier doit venir à Brazzaville en homme libre, le faire asseoir, parler avec lui pour reconstruire le Pool ».

Outre le problème du Pool, le premier secrétaire de l'Upads a évoqué d'autres questions, notamment celle de l'alternance démocratique en rappelant aux militants que leur parti doit réfléchir sur les moyens de reconquerir le pouvoir.

« Voilà vingt ans que nous sommes à l'opposition et il nous faut maintenant réfléchir sur les moyens de repartir au pouvoir. Depuis 1997, la réalité politique a fait que nous restons à l'opposition pour préparer l'alternance et c'est cela le fonctionnement démocratique. On est à l'opposition pas pour y demeurer et même au pouvoir pas pour y rester indéfiniment non plus, il faut l'alternance. Nous sommes des démocrates convaincus, des républicains et il faut qu'on s'en donne les moyens mais pas par la violence. », a-t-il souligné.

La tâche ne sera pas facile, a reconnu Pascal Tsaty Mabiala qui compte surtout sur les jeunes et les femmes du parti. « C'est notre responsabilité, c'est votre responsabilité », a-t-il lancé.

Abordant le volet économique du pays, le premier secrétaire de l'Upads s'est, entre autres, appesanti sur le programme de municipalisation accélérée qui a été, selon lui, une mauvaise politique pour développer l'arrière-pays. Certes, a-t-il souligné, beaucoup de réalisations ont été faites mais de façon trop rapide. « En six ou douze mois, il fallait un stade, un aéroport, un palais dans une même localité. Il fallait au contraire procéder par la décentralisation. C'est par le biais de la décentralisation qu'on allait voir nos départements se reconstruire avec tous les secteurs multiplicateurs d'emplois. », a argumenté le premier secrétaire de l'Upads, désormais chef de file de l'opposition congolaise. Il a enfin appelé les militants de son parti à l'unité et la cohésion pour d'autres victoires à l'avenir.