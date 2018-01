Afrique: Insécurité alimentaire - La FAO et le PAM inquiets des conditions dramatiques des populations des zones en conflit

Donnant les statistiques de certains pays où plus du quart de la population est confrontée à une situation de faim aiguë, ce rapport précise, par exemple, qu'au Yémen, près de 60% de la population est touchée, soit dix-sept millions de Yéménites. Environ quatre millions de Sud-Soudanais en sont concernés, soit 45% de la population. Six millions de personnes souffrent d'une faim aiguë en Syrie et représentent 33% de la population. Cependant, la même proportion de 33% est notée au Liban où un million de personnes sont confrontées à la faim, en raison notamment du grand nombre de réfugiés syriens. Les autres pays mentionnés dans ce document sont: la Centrafrique avec 26%, soit un million; l'Ukraine avec 26%, soit un million; l'Afghanistan avec 25%, soit sept millions et la Somalie qui 25%, soit trois millions.

