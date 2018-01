Congo-Brazzaville: Nuit des idées à Brazzaville - La première édition se referme

L'activité organisée du 25 au 30 janvier par l'Institut français du Congo (IFC) a eu pour thème « Les animaux dans l'imaginaire congolais ».

L'événement a permis à l'antiquaire Christian Sanga-Pamba, expert et chercheur en objets d'art négro-africain, d'exposer pour la première fois au sein de l'IFC. Au cours de cette édition, il a informé l'auditoire que dans l'imaginaire congolais, l'artiste a toujours utilisé les animaux comme des symboles suggestifs et éducatifs par excellence, évoluant à travers des contes dits « animaliers », mélangeant fables et vie sauvage.

Cette première édition qui se déroulait jusqu'à 23h a permis à une centaine de personnes d'apprécier diverses activités à l'IFC. Outre l'exposition de l'antiquaire Christian Sanga-Pamba autour de la thématique des animaux, masques, il y a eu aussi la projection du documentaire de 57 mn: « Un animal, des animaux » de Nicolas Philibert, suivie d'un débat animé par la médiathèque de l'IFC ; un conte sur le thème des animaux par la compagnie Nzonzi.

Des interludes chorégraphiques de Müleck, avec ses « gorilles », ont guidé le public afin d'écouter la lecture de Juste Parfait du livre « A la recherche du Mokélé-Mbembe » de Michel Ballot, puis pour suivre une conférence ponctuée d'intermèdes de lecture autour du thème : « Bestiaire dans la littérature francophone et congolaise : réalités, imaginaires et écritures singulières ? ». Cette conférence a eu pour invités le Dr Victor Béry, le Pr Omer Massoumou, Georgette Kouatila et Fortuné Batéza sous la modération de Khady Fall Diagne.

La conférence, de même que le débat autour de « L'animal totem au Congo », ont permis de réaffirmer le lien fondamental entre l'Homme et son environnement, d'élever le niveau de prise de conscience collective face aux menaces qui frappent les espèces naturelles, et d'appeler à une mobilisation plus active en faveur des espèces protégées qui, dans l'imaginaire et les traditions, sont aussi des espèces protectrices.

Marie Audigier, directrice déléguée de l'IFC de Brazzaville, a profité de cette première édition pour mentionner la montée en puissance du concept la "Nuit des idées", qui avait rassemblé en 2017 quarante-cinq pays et cent quatre-vingt mille personnes. Cette troisième édition, qui s'est tenue sur le thème «L'imagination au pouvoir », a accueilli plus de soixante « Nuits des idées » en France. Plus de cent villes et soixante-dix pays se sont mobilisés dans le monde.

Notons que l'exposition vente des œuvres d'art autour de la thématique des animaux, ouverte le 25 janvier, se poursuit à l'IFC.