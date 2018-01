Congo-Brazzaville: Vie associative - La fondation Yunduka présente ses projets

L'ONG basée à Pointe-Noire a officiellement lancé ses activités, le 27 janvier, au cours d'une rencontre avec les responsables d'écoles et des entreprises de la place, concernés par ses initiatives destinées aux élèves et étudiants et dont la phase pilote démarrera en avril.

Avec pour devise « Soyons meilleurs ensemble», la fondation Yunduka (apprends à grandir ou épanouis-toi, en français) entend se mettre au plus proche des jeunes pour les aider et accompagner leur épanouissement grâce à un programme spécifique interactif sur deux axes : élèves-élèves et entreprises-élèves. Cela, à travers des activités culturelles et artistiques.

Pour atteindre ses objectifs, la fondation a initié deux projets qui ont été présentés par son président, Axil Goma Ganga. Le premier, intitulé "L'école des champions", vise à institutionnaliser les activités culturelles et sportives autour des écoles de la ville et à offrir aux élèves des activités extrascolaires. Pour sa phase pilote qui se déroulera d'avril à juin, un tournoi de football regroupera des équipes issues de dix écoles publiques et privées (collèges et lycées). Chaque équipe sera constituée de dix-huit joueurs âgés de 11 et 18 ans.

D'après Axil Goma Ganga, ce projet pourra mobiliser, dans sa phase pilote, environ six mille jeunes et enfants pour un total de six mille quatre cent vingt. « A travers ce projet, nous voulons offrir aux jeunes l'opportunité de pratiquer régulièrement le sport et participer à des activités culturelles chaque semaine. Il permettra aussi de faire un inventaire et un état des lieux des installations sportives des écoles de Pointe-Noire et effectuer les réhabilitations nécessaires », a-t-il expliqué. Ce projet permettra aussi à la Fondation Yunduka, entre autres, de sensibiliser les jeunes aux thèmes de vie quotidienne et aux maux de société à éviter ou à atténuer, de promouvoir les artistes congolais et les œuvres culturelles locales.

Le second projet, "Visite guidée interactive", vise à promouvoir les métiers et formations sur trois principaux axes, notamment une formation pour une indépendance réelle, un métier pour le développement, le choix d'un métier ou une formation adéquate. Il concerne les élèves en classe de 3e et terminale ainsi que les étudiants. Un groupe de trente personnes sera constitué chaque mois, après sélection, pour des visites guidées des entreprises qui se feront en fonction des thèmes précis choisis de commun accord avec les entreprises. Ce projet offrira l'opportunité, entre autres, de sensibiliser les jeunes à l'importance de poursuivre leurs études et avoir un métier et aux exigences des entreprises vis-à-vis de leurs salariés. Il pourra mobiliser mille deux cents jeunes scolarisés pour un total de mille six cents personnes dans sa phase pilote.

Le bureau de la fondation a indiqué que ces projets ont été initiés après un diagnostic du secteur culturel et sportif en milieu scolaire. Il a été révélé l'absence d'activités sportives portant sur l'épanouissement des jeunes, la pratique du sport uniquement pendant le cours d'éducation physique et sportive, la préférence pour les jeunes des distractions malsaines (sexe, tabac, alcool... ) et autres. « Aujourd'hui, quand les jeunes finissent les cours, ils n'ont pas d'activités après. Nous leur donnons la possibilité, les samedis, de faire du sport, rencontrer des partenaires culturels et participer à des activités qui contribueront à leur épanouissement. », ont indiqué les responsables de l'ONG.

Par ailleurs, pour mener à bien ses activités et mieux encourager les jeunes, la fondation Yunduka a besoin d'être accompagnée par des partenaires qui pourront lui apporter un soutien multiforme.