Tunisie/Egypte: Khénissi courtisé par Ahly du Caire ?

L'attaquant buteur de la formation « sang et or », absent samedi dernier contre le CAB pour cause de blessure, est paradoxalement très présent sur la toile.

Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les sites électroniques sportifs, des informations contradictoires n'arrêtent pas de circuler sur son avenir sportif.

Les rumeurs les plus insistantes l'ont conduit en Arabie Saoudite, précisément au club Al Hilal qui aurait proposé 4 millions d'euros (l'équivalent de 12 millions de dinars tunisiens) pour s'octroyer ses services.

Dimanche soir, l'Espérance Sportive de Tunis a annoncé via son site officiel n'avoir reçu aucune offre concernant son attaquant buteur.

Cela n'a pas stoppé les rumeurs qui l'annoncent désormais non pas en Arabie Saoudite, mais en Egypte où il serait courtisé par Al Ahly du Caire. Selon cette même version, Khénissi aurait exigé un salaire avoisinant les 100 mille dinars tunisiens pour renouveler son contrat avec l'Espérance de Tunis.

Sur le point de renouveler...

Parallèlement aux rumeurs insistantes sur le départ présumé de Yassine Khénissi, le contraire n'est pas à exclure non plus. Selon nos sources, les négociations entre la direction de l'Espérance et Yassine Khénissi vont bon train, même si le joueur cherche à augmenter considérablement son salaire.

Sauf que le président du club veut mettre fin aux salaires faramineux, mais d'un autre côté, il est prêt à faire des efforts pour garder son attaquant buteur, sans dévier pour autant de la politique qu'il veut instaurer depuis l'élimination en Ligue des champions devant Al Ahly : revoir à la baisse les gros salaires de certains joueurs, dont la prestation n'a pas été à la hauteur de leurs émoluments.

Se débarrasser des gros salaires a conduit la direction du club à prêter Ferjani Sassi pour une période de six mois au club saoudien Ennasr contre la coquette somme de 2 millions d'euros.

Ben Youssef, les raisons d'un départ

Parmi les joueurs qui posaient problème aux vestiaires à cause de leurs gros salaires, Fakhreddine Ben Youssef, qui touchait un peu plus de 100.000 dinars par mois, mais dont la prestation sur le terrain n'était pas à la hauteur de ses émoluments.

Mais ce n'est pas la principale raison qui a poussé la direction du club à chercher une issue pour résilier le contrat de Ben Youssef à l'amiable.

La principale cause du départ de Ben Youssef est que les dirigeants du club, Hamdi Meddeb en particulier, n'ont pas apprécié que le joueur ait déposé une plainte auprès de la FTF pour réclamer des primes de matches qu'il n'aurait pas touchées.

Or, Ben Youssef est resté sept mois loin des terrains pour cause de blessure. Il n'avait donc droit qu'à son salaire et ne pouvait pas toucher des primes de matches qu'il n'avait même pas disputés.

Notons que Fakhreddine Ben Youssef rejoint le club saoudien Al Fayçali pour une période de six mois.

Moncer à Ahly Tripoli ?

Un autre joueur pourrait quitter le Parc B dans les jours, voire dans les heures à venir. Il s'agit de Mohamed Ali Moncer annoncé proche d'Al Ahly de Tripoli.