Afrique: L'UA lance le Marché africain de transport unique

Le 30e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA), a pris fin dans l'après-midi du lundi 29 janvier 2018, à Addis-Abeba, par une brève déclaration du nouveau président de l'institution, Paul Kagamé et une précision du président de la commission, Moussa Faki Mahamat, sur le dossier du Sahara occidental.

Après une semaine de travaux, le 30e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) a pris fin, lundi 29 janvier 2018 dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba. Plusieurs mesures « importantes » ont été prises.

L'une d'entre elles est le lancement du Marché africain de transport unique qui va éliminer les accords bilatéraux entre les Etats membres de l'UA pour privilégier la nouvelle mesure. Celle-ci qui est continental permet aux compagnies des différents pays de ne pas avoir besoin d'un accord particulier en matière d'échanges aériens.

Une autre avancée révélée à la fin du conclave est la création de la Zone de libre-échange continentale. Cependant, sur ce point, il y aura un sommet extraordinaire en fin mars à Kigali au Rwanda pour entériner toutes les propositions qui ont été faites.

L'on note aussi qu'il y a eu des progrès sur l'instauration du passeport africain. Il a été déjà expérimenté et une évaluation est prévue en 2019 pour voir si ce document peut être entériné définitivement. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont aussi décidé qu'il y aura désormais un seul sommet par an, dans le mois de janvier au lieu de deux.

Avant toutes ces informations fournies par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè de l'extérieur, une brève déclaration du président de l'UA, Paul Kagamé, a sonné la fin sommet.

Un mot de clôture lui aussi précédé d'une intervention du président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. Celui-ci a déclaré que toutes les décisions qui ont été soumises à l'assemblée ont été adoptées.

Il s'est appesanti notamment sur la question du Sahara occidental. « En juillet dernier la résolution 653 a été adoptée par l'assemblée de l'UA et demandait au président de la commission et au président en exercice d'interagir avec les autres parties et les Nations unies, sur la base du leadership africain, pour faire avancer ce dossier. »

Et de préciser que Cette décision reste également valable avant de promettre de tout mettre en œuvre pour fournir un rapport d'étape au prochain sommet à Nouakchott.

Pour sa part, Paul Kagamé s'est d'emblée félicité du bon déroulement des travaux. Ensuite, il a noté que les réflexions sur les réformes se poursuivent.

Concernant la CEDEAO, qui a tenu un sommet extraordinaire en marge de celui de l'UA, les débats ont porté sur le nombre de commissaires qui devait passer de 15 à neuf. Finalement c'est l'ancienne formule qui a été retenue. Ils resteront toujours 15.