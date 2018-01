Tunisie: La technologie au service de l'économie et l'industrie

Aujourd'hui, la microélectronique et la nanotechnologie concernent la maîtrise des processus industriels de fabrication de dispositifs (circuits, capteurs, actionneurs, nano-matériaux fonctionnels...) allant du millième du mm (microtechnologie) jusqu'au nanomètre soit le millionième du mm (nanotechnologie) à l'échelle de la taille des virus, de l'ADN et des molécules.

Gestion de l'installation des entreprises

La Tunisie a choisi de s'ancrer au développement technologique en investissant dans le financement de la recherche à travers la création du centre de recherche en microélectronique et nanotechnologie suite au décret du 27 juillet 2012. Le centre de recherche en microélectronique et nanotechnologie, sis au technopôle de Sousse et relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, occupe une surface de 5.000 m² et comporte 3 départements de recherche, à savoir ceux de «microélectronique», de «nanotechnologie» et de «micro-système».

Ce centre, comme nous l'a indiqué le professeur Kamel Besbes, D.G. du centre, titulaire du doctorat d'Etat en physique électronique et ex-doyen de la faculté des sciences de Monastir, est une composante du technopôle de Sousse, lequel comporte l'Ecole nationale d'ingénieurs (Eniso) relevant de l'université de Sousse, la pépinière d'entreprises relevant de l'Apii et le pôle de compétitivité (société qui gère l'installation des entreprises économiques dans les espaces d'accueil du pôle ).

Les premiers chercheurs ont été recrutés en septembre 2014 et l'inauguration du centre, réalisé avec un coût total de 17 millions de dinars, a eu lieu le 8 décembre 2014. L'objectif du centre, a-t-il poursuivi, est de développer la recherche en microélectronique et nanotechnologie qui représente un levier important dans l'industrie du High Tech ou haute technologie du XXIe siècle, et ce, par la conception et la fabrication d'équipements et de capteurs dans les domaines de la santé comme les appareils de diagnostic, de traitement et d'administration de médicaments, de l'environnement (capteurs de paramètres environnement et de gaz polluants comme les gaz à effet de serre), de l'agriculture et notamment l'agriculture de précision et de l'ingénierie en sécurité.

Une formation de pointe

La mission du centre, a-t-il indiqué, englobe 4 points essentiels. Le premier concerne l'installation de plateformes technologiques avec un personnel qualifié et une gestion de qualité afin d'offrir des services de micro et nano fabrication et caractérisation. Le second concerne la formation de pointe et le développement des compétences en microélectronique et nanotechnologie dans les domaines de l'application et de la valorisation. Le troisième point concerne le leadership en recherche scientifique à travers le réseautage et la collaboration avec les laboratoires de recherche et services de recherche et développement (RD) nationaux et internationaux autour des priorités nationales de la recherche scientifique. Le quatrième point concerne l'accompagnement des entreprises et particulièrement des start-up et les nouvelles entreprises innovantes dans leurs projets et en particulier dans le cadre du cluster (groupement des entreprises) piloté par le technopôle de Sousse.

Les plateformes technologiques

Les investissements projetés par l'Etat permettront l'installation de 7 plateformes technologiques dans ce centre. La première plateforme concerne les outils de conception assistée par ordinateur (CAO) et le pilotage virtuel. La seconde plateforme concerne la micro et nano fabrication sur support organique flexible et sur support de silicium qui sera réalisée dans la nouvelle salle blanche type «ISO 6», dotée d'une superficie de 120 m², équipée par des machines de micro et nano fabrication et dont le coût de réalisation est estimé à 9 millions de dinars. La troisième plateforme concerne le test des circuits et des capteurs avec des machines «sous- pointes» en mode continu de faible puissance ou en radio-fréquence allant jusqu'à quelques dizaines de gHz (giga Hertz) afin d'installer les micro-systèmes embarqués communicants dont les capteurs, amplificateurs, micro-source d'énergie, micro-antenne.

Les autres plateformes concernent la nanotechnologie à travers la mise en place d'équipements de pointe comme le «microscope électronique de résolution de 1 nano» ou des équipements d'optique de surface comme les coupleurs de prisme optique, détecteurs d'indice de réflexion, de transmission, de réfraction de la lumière.

Développement des compétences

Le Crmn, a poursuivi notre interlocuteur, organise périodiquement, dans le cadre du développement des compétences et la mise à niveau des activités de recherche, des écoles thématiques, des conférences, des manifestations de sensibilisation et de réseautage en collaboration avec des partenaires du technopôle de Sousse. Parmi ces manifestations qui ont eu lieu en 2017, il a cité notamment : «Mécatronic day» et «Electronic day». Il a noté que le Crmn a organisé au total 10 séminaires cycliques sous forme de journées d'actualité scientifique en microélectronique et nanotechnologie (Jasmina) qui ont traité les thématiques de recherche prioritaires en impliquant les compétences tunisiennes exerçant à l'étranger.

Le Crmn, a-t-il ajouté, participe aussi à la vulgarisation et la sensibilisation dans les diverses universités du pays de la nano médecine employant des équipements de diagnostic et de traitement de haute précision, notamment dans le traitement des cancers, de la thérapie génique, de la vectorisation du médicament connue sous l'application de théranostique, de l'industrie 4.0 permettant de connecter les dispositifs industriels aussi bien au cours de leur fabrication que de leur utilisation et qui ont fait émerger de nouvelles applications comme les smart-cities, l'agriculture de précision, la télé-médecine, le textile intelligent et la voiture intelligente.

Réseautage et pilotage des projets

Le Crmn, a-t-il mentionné, a piloté depuis 2016 un projet fédérateur constitué d'un réseau de 15 laboratoires de recherche répartis à travers les universités de Sousse, Monastir, Sfax, Tunis-Carthage et El Manar ainsi que dans 4 entreprises économiques, et ce, au profit du ministère de la Défense nationale dans le domaine de l'ingénierie. Il a noté que le Crmn est en train d'initier une activité de recherche et de développement dans le domaine de la technologie spatiale afin de doter la Tunisie, au cours des années à venir, de nano-satellites. Il est en train de constituer également un réseau national formé par le Centre national de cartographie et de télé-détection (Cnct), d'entreprises et de laboratoires de recherche actifs dans le domaine de la technologie spatiale, et ce, en coordination avec le Comité national de l'espace extra-atmosphérique (Cneea) sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Il a noté que le Crmn est membre actif, depuis 2014, dans le cluster mécatronique qui englobe plus de 80 acteurs dont des entreprises (58), des institutions académiques et de recherche(9), des partenaires publics (8) et des bailleurs de fonds (5). Ce cluster traite les innovations et les projets industriels relevant des domaines de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique.

Sur le plan international, souligne cet expert, les chercheurs du Crmn sont actifs pour constituer des partenariats avec des centres de recherche homologues d'Europe comme ceux d'Allemagne, de France, d'Italie et d'Espagne. Pour l'Asie, le partenariat se fait notamment avec la Corée du Sud. Certains chercheurs du Crmn représentent des points de contact ou des experts dans le cadre du programme de recherche européen H2020 (horizon 2020) dont la Tunisie est l'unique pays arabe associé.

Ainsi, a-t-il conclu, le Crmn a pour mission de mettre la technologie au service du tissu socioéconomique et industriel à travers l'identification des problématiques, la proposition de marchés de développement et de résolution de ces problématiques, la contractualisation éventuelle des prototypes, la validation fonctionnelle des solutions et la protection de la propriété intellectuelle. Cela permettrait la mise à niveau de nos industries, l'expansion de leurs marchés et, par conséquent, le recrutement d'ingénieurs et de compétences.