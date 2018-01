Tunisie: « Le Mouvement de la Tunisie en avant »

Le comité constitutif se compose de 6 partis politiques et un grand nombre d'indépendants et de syndicalistes avec une imposante participation des femmes et des jeunes, selon Abid Briki.

Il a souligné que ce comité reste ouvert à tous les partis et à toutes les personnalités nationales indépendantes qui adhèrent à l'initiative du «mouvement de la Tunisie en avant». Les participants ont par ailleurs discuté des motifs et objectifs de l'unification de la gauche ainsi que des principes fondamentaux politiques, économiques et sociaux devant rassembler les différents courants de la gauche participant à cette initiative.

Samedi, Abid Briki a déclaré lors de la conférence nationale d'unification de la gauche que, loin d'aller à la confrontation des partis politiques, cette initiative vise à défendre un projet social progressiste basé sur une série de programmes.

Il a ajouté que cette initiative sera concrétisée dans un parti politique plutôt que dans un Front.

A priori, cette initiative regroupe le Parti populaire progressiste, l'Unité populaire, le Parti du travail patriotique démocratique, le parti Al Thawabet, et l'Avenir pour la Tunisie. Des concertations sont en cours avec Al Massar et le Parti socialiste.