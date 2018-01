Afrique: CHAN 2018 - La Libye va défier le Maroc en demi-finale

Le trentième sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA) s'est refermé, lundi 29… Plus »

Ce qui n'empêche pas le sélectionneur d'afficher un certain optimiste et de l'ambition. « J'ai un objectif secret dans la tête. Certains ne nous voyaient pas à ce stade, donc on va d'abord jouer pour la finale », avance Omar Mohamed El Maryami sur le site de la Confédération africaine de football.

Après avoir mis fin à l'aventure du Congo-Brazzaville, la Libye s'attaque au pays hôte dans un derby qui s'annonce serré. Si le public marocain a souvent pris fait et cause pour les Libyens durant les matches précédents, cette fois, les Chevaliers de la méditerranée n'auront pas de douzième homme.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.