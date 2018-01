Congo-Brazzaville: TIC - Le projet Cab Congo dévoile son rapport d'activités 2017

Sur un autre volet de ses compétences, le Cab a réalisé le projet d'installation de l'Internet dans les onze établissements de l'université Marien-Ngouabi. Avec comme opérateur Congo-Télécom, ce projet qui soutiendra l'interconnexion des institutions universitaires a déjà réussi l'installation des équipements. « Il ne reste plus que la connectivité, et nous attendons Congo-Télécom car le financement existe», a informé Yvon Didier Miehakanda.

Le rapport d'activités 2017 validé par le Comité de pilotage salue la fin des travaux d'implémentation de la fibre optique, qui va s'interconnecter avec le Gabon d'ici à mars. « Le plus gros acquis, c'est le fait qu'on a terminé ce réseau. Les deux parties sont prêtes. Il ne reste que 55 m entre les deux réseaux et cela pourra prendre fin d'ici au 14 février », a précisé Yvon Didier Miehakanda.

L'achèvement du réseau à fibre optique entre le Congo et le Gabon, en fin d'année dernière, constitue l'un des résultats majeurs du projet Central african backbone (Cab) que cofinancent le Congo et la Banque mondiale, a annoncé le 30 janvier son coordonnateur national, Yvon Didier Miehakanda, au terme d'une réunion du comité de pilotage de ce projet.

