Angola: Le ministre de l'Intérieur évalue le travail du SME à l'aéroport de Luanda

Récemment, un autre accord de facilitation des visas sur les passeports ordinaires a été signé à Luanda par les chefs des diplomaties d'Angola, Manuel Augusto, et de Chine, Wang Yi, et entre en vigueur en février prochain.

Le 1er décembre dernier, un accord de suppression de visas sur les passeports ordinaires est entré en vigueur entre l'Angola et le Mozambique, et aussi avec l'Afrique du Sud.

Sans faire des déclarations à la presse, le ministre a constaté "in loco" le fonctionnement du SME à la "porte principale d'entrée" des étrangers en Angola, avant de visiter les zones d'embarquement et débarquement des passagers, ainsi que la zone réservée au Protocole d'Etat, a constaté l'Angop.

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Ângelo da Veiga Tavares, s'est rendu dans la matinée du mardi à l'Aéroport International"4 de Fevereiro", pour évaluer le travail du personnel du Service de Migration et Etrangers(SME), compte tenu des accords de suppression des visas dans les passeports ordinaires signé avec l'Afrique du Sud, le Mozambique et la Chine.

