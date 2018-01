Angola: 300 candidats admis à l'Académie militaire de l'Infanterie de Lobito

Lobito (Angola) — 300 nouveaux candidats ont été admis à l'Académie Militaire de l'Infanterie de Lobito, ville portuaire de la province de Benguela, pour fréquenter l'année académique 2018, qui s'est ouverte officiellement lundi dans cette institution de l'Enseignement Supérieur Public des Forces armées Angolaises (FAA).

Admis après avoir été soumis aux examens d'admission, les 300 nouvelles recrues vont se spécialiser, durant cinq ans, en Ingénierie militaire, Télécommunications, Troupes blindées, Direction de Troupes, Informatique appliquée à la Direction de Troupes, Infanterie et Artillerie, et Protection Nucléaire Chimique et Bactériologique, et au bout de cette formation ils obtiendront des diplômes de niveau de licence. Dans son mot de circonstance, le commandant de l'Académie d'infanterie de Lobito a appelé ces soldats à respecter d'abord les règlements militaires et à se dévouer aux études qui, au terme de cinq ans de formation, leur doteront des compétences nécessaires à leur carrière au sein des Forces armées.

Les conditions d'admission dans l'Académie d'Infanterie de Lobito sont: être âgé d'au moins 20 ans, avoir fait l'enseignement secondaire complet ou équivalent, et avoir la situation militaire régularisée. La province de Benguela abrite également sur son sol les installations de l'Institut Supérieur de la Force Aérienne et de l'Académie de cette branche militaire, ainsi que des établissements de l'enseignement spécifique à l'Ecole de spécialistes des Forces Navales, de la Logistique, de l'Administration des FAA et de l'Aéronautique militaire.