Angola: Luanda avec des nouvelles brigades de conservation de routes

Près de 160 personnes, notamment des ex-soldats et des jeunes en chômage ont été recrutées dans les communautés adjacentes aux tronçons cités ci-hauts pour former les brigades de conservation de routes.

Nettoyer les bas-côtés, les rigoles et drainer les fosses, combler les trous, détecter les ravins qui rongent les routes, et remettre en place les signaux routiers horizontaux et verticaux sont quelques unes des tâches à accomplir par ces brigades composées chacune de 20 personnes.

Luanda — Huit brigades d'entretien et de conservation de routes, mises en place par le Fonds Routier, sont entrées en service, dès ce mardi, sur les tronçons Cabolombo/Cabo Ledo et Muxima/Catete/Maria Teresa, localités de la province de Luanda.

