Angola: Les industriels vont appuyer le Gouvernorat provincial de Luanda

"En ce moment-ci les équipes techniques sont en train de travailler avec les Directions provinciales de l'Education et de la Santé en vue d'identifier et de comptabiliser les besoins", a-t-elle souligné. Pour sa part, le gouverneur a fait savoir que la ville de Luanda nécessitait au moins 63.500 bancs afin de répondre aux besoins du secteur de l'Education durant l'année scolaire 2018, qui démarre le 1er février sur tout le territoire national.

"Les industriels angolais ont la capacité de fournir tout le matériel dont la province a besoin et le pays dispose des matières première tels que le métal et le bois", a ajouté mardi à Luanda la ministre angolaise de l'Industrie, Bernarda Martins, au cours d'une rencontre avec le gouverneur de la capitale angolaise, Adriano Mendes de Carvalho, et les industriels locaux, visant à évaluer la capacité des producteurs nationaux de mobiliers scolaires et hospitaliers, afin d'équiper les institutions sous tutelle du GPL.

Luanda — Le Ministère de l'Industrie va travailler avec les industriels dans l'acquisition de devises destinées à l'importation des matières premières, en vue de permettre aux entreprises d'appuyer le Programme du Gouvernorat Provincial de Luanda (GLP), visant à fournir aux hôpitaux et aux écoles des mobiliers et d'autres équipements nécessaires.

