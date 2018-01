Afrique: Soudan-Nigéria - Déclarations d'avant match

Burhaneldin Tia (entraîneur adjoint du Soudan)

« Nous n'avons pas battu la Zambie en quarts de finale par hasard. Nous avons gagné car nous avons une très bonne équipe. Maintenant, il va falloir confirmer notre bonne santé face au Nigéria. Ce sera un match difficile.

Le Nigéria est un gros morceau et il a réussi à montrer cela face à l'Angola. Les Supers Eagles se sont qualifiés face à l'Angola, alors que tout le monde s'attendait à leur élimination. Tous les joueurs sont prêts pour le match, c'est une bonne chose pour nous de pouvoir compter sur tous les joueurs ».

Mohamed Taher (capitaine du Soudan)

« Il n'y a aucune pression sur nos épaules. On s'est préparé dans de bonnes conditions. On a beaucoup travaillé sur les plans de la récupération et psychologique.

La récupération est importante car on peut aller jusqu'aux prolongations. Il y'a une très grande volonté chez les joueurs. Ils veulent se qualifier en finale. J'espère qu'on aura la chance de disputer la finale ».

Salisu Yussuf (entraîneur du Nigéria)

« Nous avons réussi une qualification dans la douleur face à l'équipe de l'Angola. On était mené au score jusqu'aux ultimes secondes avant de se qualifier. Maintenant, on est en demi-finale, il va falloir penser à se qualifier en finale.

On a oublié ce quart de finale et on ne pense désormais qu'à cette rencontre. Nous avons certains joueurs qui vont faire l'impasse sur ce match pour cause de blessures et de suspensions. Mais nous allons trouver les solutions nécessaires pour combler les absences ».

Ikechukwu Ezenwa (capitaine du Nigéria)

« Je suis préparé pour cette rencontre. C'est une demi-finale et il ne faut pas la rater. Comme face à l'Angola, je veux m'illustrer et contribuer à la qualification de mon équipe en finale. La rencontre sera très difficile. Les Soudanais ne vont pas être faciles.

Ils vont se donner à fond pour se qualifier. Une fois en demi-finale, je pense qu'il n'y a plus de petites équipes. Il faut prendre le match au sérieux et éviter les erreurs commises lors du précédent match face à l'Angola ».