Cote d'Ivoire: ONU Environnement publie un audit indépendant sur les sites touchés par un déversement de déchets toxiques

ONU Environnement recommande une évaluation plus approfondie et le suivi étroit du site d'Agboville, le maintien des restrictions d'accès du site au public ainsi que l'installation de panneaux avertissant le public de ne pas ramasser d'herbe ou de légumes poussant sur ces terrains.

Des taux élevés de chrome ont été observés dans le sol et l'eau du site d'Agboville, où le maïs potentiellement, et indirectement, impacté par les déchets du Probo Koala a été composté.

Par conséquent, aucun de ces sites ne nécessite une intervention complémentaire, même au regard de normes internationales comme les valeurs d'intervention néerlandaises, qui figurent parmi les directives les plus fréquemment utilisées à travers le monde pour la gestion et la dépollution des sites contaminés.

Par mesure de précaution, le gouvernement ivoirien a ordonné la fermeture des écoles dans les zones touchées et la destruction de fruits et légumes cultivés sur ou près des sites de décharge. Le bétail élevé à proximité de certains sites a été abattu tandis que la pêche était interdite dans les baies de la lagune d'Ébrié.

« Cet audit environnemental indépendant et scientifique des sites nous donne accès à un ensemble de meilleures pratiques et de pièges à éviter lors d'une intervention en cas de catastrophe et nous permet de tirer les enseignements d'une tragédie comme celle-ci. »

L'un des sites présente des taux élevés de chrome dans le sol et dans l'eau. Bien que cela ne soit très probablement pas lié aux déchets du Probo Koala, la situation nécessite un suivi étroit et une évaluation approfondie.

Copyright © 2018 United Nations Environment Program. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.