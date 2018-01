Cela est d'autant plus vrai que les chancelleries occidentales ont vainement tenté de le convaincre d'abandonner son projet, en mettant en avant son héritage politique et son image auprès de la communauté internationale.

Ensuite, il est tout à fait certain qu'il ne sera pas reconnu comme président du Kenya par la communauté internationale ; ce qui aura pour effet de l'isoler et de le priver de tout soutien diplomatique.

Cela dit, l'on peut se demander si la stratégie choisie par Raïla Odinga en se faisant introniser, est payante pour le combat qu'il mène. On peut en douter pour plusieurs raisons. D'abord, sa prestation de serment n'a aucune valeur juridique et la réalité du pouvoir ne changera pas de camp du fait de cette simple cérémonie d'intronisation.

Son attitude est d'autant plus incompréhensible que sa prestation de serment prend des libertés avec la loi kényane, la Cour suprême qu'il avait applaudie à se rompre les doigts ayant annulé le scrutin du 9 août et validé la victoire de son adversaire.

A cette vase magmatique entretenue par le système colonial britannique, sont venues s'ajouter les ambitions personnelles de deux hommes qui cristallisent l'antagonisme de ces deux ethnies, Raïla Odinga qui semble lancé dans ce qui, de toute évidence, s'apparente au dernier combat de sa vie et Uhuru Kenyatta dont l'entêtement à demeurer au pouvoir a été à l'origine de pratiques qui ont jeté le discrédit sur les dernières élections. Et de ce dernier point de vue, l'on peut comprendre Raïla Odinga qui s'est senti floué à de nombreuses reprises lors des consultations électorales.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.