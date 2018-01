Cote d'Ivoire: Ligue de football des vétérans 2017 - CAD de Gonzagueville frappe pour la 2e fois

Le président Louis Gnali, quant à lui, s'est réjoui de cette réussite. « C'est un rêve qui se réalise avec le soutien de tous. Nous avons travaillé dur pour en arriver là. Mais le chemin est encore long et il faudrait que les acteurs du football ivoirien, anciens comme ceux qui sont encore à la pratique, se joignent à la cause. Notre détermination à œuvrer ensemble peut nous mener à notre idéal qui est d'asseoir une ligue de football solide avec des sponsors », a conclu le président Gnali.

Djedjed Gosso Landry entré en jeu quelques minutes plus tôt, ne se fait pas prier pour tromper d'un plat du pied parfait, l'infortuné Ballo Bi Laurent (77e min). Un tout petit but, suffisant pour le bonheur du Cad de Gonzagueville qui se succède pour cette 2è Edition de la Ligue de football des vétérans 2017.

