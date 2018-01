Cote d'Ivoire: 19ème édition des Ebony - Koné Pargassoro a reçu son véhicule

La Maison de la presse d'Abidjan-Plateau a été le cadre, le vendredi 26 janvier 2018 à la cérémonie de remise des lots au meilleur journaliste de Côte d'Ivoire.

Koné Pargassoro, journaliste à la Radiotélévision ivoirienne 2 (Rti2) sacré Super Ebony de la 19ème édition a reçu une voiture de type 4×4, un terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions F CFA et un autre de 3000 m² situé dans la région de Tafiré.

Le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire a également reçu un ordinateur de dernière génération, un dictaphone et un appareil-photo numérique.

Heureux, il a dit : « Je voudrais inviter les journalistes dans leur ensemble à se mettre au travail. Et pour nous autres, on n'a pas encore fini d'apprendre. On va encore travailler dur pour pouvoir revenir dans 5 ans et prendre la deuxième voiture ».

Il n'a pas manqué de donner des conseils à tous ceux qui voudraient exercer le métier de journaliste : « Aux jeunes journalistes, surtout les étudiants qui voudraient exercer ce métier, il faut avoir de la passion, il faut aimer ce métier avant de l'embrasser, on n'y vient pas pour être riche, on le fait parce qu'on l'aime et on voudrait informer la population. Et je pense que ce sont les sujets informels, de proximité et qui touchent directement la population qui paient ».

Les autres lauréats ont tous eu leurs Prix des mains des différents partenaires. Ces lots sont composés d'un ordinateur portable, un appareil photo numérique, un dictaphone ainsi que des numéraires.

Traoré Moussa, président de l'Union nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci) a félicité les lauréats et encouragé tous les journalistes à travailler davantage.

Rappelons que Koné Pargassoro a été sacré meilleur journaliste de Côte d'Ivoire le vendredi 29 décembre 2017 lors de la 19è édition de la nuit de la Communication ou des Ebony organisée par l'Unjci.