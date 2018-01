Cote d'Ivoire: Ahoué - Le ministre-gouverneur Beugré Mambé offre un important lot de matériels à l'école primaire

Les populations et la chefferie se sont réjouies de la promptitude avec laquelle le gouverneur Mambé a répondu à leur sollicitation. C'est pourquoi, le président du comité d'organisation, M. Maurice Amoussan, l'a qualifié d'homme plein d'amour pour les autres et de bâtisseur pour ses nombreuses réalisations en faveur des populations.

A travers les efforts de la chefferie et de ceux de la population, le village a acquis une école maternelle de 3 classes (petite, moyenne et grande section). M. Mambé a encouragé les gestionnaires du village à continuer sur leur lancée et a dit toute sa disponibilité à les accompagner. Il a promis de les soutenir dans la réalisation de certaines infrastructures dont la construction de la clôture de l'école primaire et du centre de santé. Enfin, le gouverneur Mambé a appelé les enseignants de l'école primaire et de la maternelle à être au petit soin des enfants car, dira-t-il, « ils sont les biens précieux ».

Ce sont des fournitures scolaires, des toboggans, des balançoires, du matériel d'entretien d'une valeur de plus de 5 millions de FCFA que le ministre Robert Beugré Mambé a offerts, vendredi 26 janvier, à l'école primaire et maternelle d'Ahoué, dans la sous-préfecture de Brofodoumé.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.