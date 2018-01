Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités - Afreximbank lance les inscriptions pour le certificat COFIT

Dans le souci de répondre aux exigences du monde commercial et favoriser une compréhension sur tous les aspects du commerce international, l'importation et l'exportation, La Banque africaine d'import-export (Afreximbank), et l'Université de Malte ont annoncé au Caire, il y a quelques jours, le démarrage des inscriptions pour le Certificat des finances dans le commerce international (Cofit).

Selon Stephen Kauma, chef du département des ressources humaines, Cofit 2018, est une formation ouverte aux professionnels bancaire, financière et commerciale de toute l'Afrique. Elle sera livrée en quatre modules à temps plein d'une semaine chacune. Deux modules seront dispensés à Malte et les deux autres au Caire. Le premier module qui aura lieu le 16 avril à Malte et toutes les présentations se feront en anglais.

Il a par ailleurs encouragé les organisations partenaires de la banque panafricaine à inscrire leur personnel pour Cofit 2018, afin d'avoir un aperçu essentiel sur la sensibilisation et la compréhension du commerce international pour le développement de leur carrière et pour l'amélioration des compétences.

Il faut rappeler que la totalité des frais de scolarité pour le programme s'élève 6750 Euros/étudiant. Mais, selon Afreximbank, une bourse de 50% sera offerte aux sept premières personnes qui confirment leur présence pour l'enregistrement.