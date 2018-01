Cote d'Ivoire: Enseignement technique et formation professionnelle - Une mission Suisse à Abidjan

La synthèse de la mission est attendue pour ce jeudi 1er février 2018. Mais avant la délégation conduite par Erik Swars, directeur des relations de l'Institution des hautes études de la formation professionnelle de Suisse (IFFP) aura une rencontre avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci).

L'expérience suisse en matière d'enseignement technique et de la formation professionnelle intéresse la Côte d'Ivoire. A l'invitation du Secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré, une mission suisse séjourne depuis ce lundi à Abidjan.

Elle est composée des responsables de l'Institution des hautes études de la formation professionnelle de Suisse (IFFP). Objectif : Evaluer l'appui que peut apporter la Suisse à l'enseignement technique et la formation professionnelle en Côte d'Ivoire.

En recevant ce mardi cette délégation, à son cabinet, à Cocody, le Secrétaire d'Etat a souligné qu'il attache du prix à cette visite de travail. Car, pour lui, au terme de cette mission, la Côte d'Ivoire doit bénéficier de l'accompagnement dans le domaine des réformes apportées à cet ordre d'enseignement et de l'assistance dans la remise à niveau du dispositif de formation. En clair, le Secrétaire d'Etat plaide pour une coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse pour l'amélioration de l'enseignement technique et la formation professionnelle.

La synthèse de la mission est attendue pour ce jeudi 1er février 2018. Mais avant la délégation conduite par Erik Swars, directeur des relations de l'Institution des hautes études de la formation professionnelle de Suisse (IFFP) aura une rencontre avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci).

Des visites dans plusieurs entreprises et établissements d'enseignement techniques et de la formation professionnelle sont prévues. Pour rappel, le Secrétaire d'Etat avait effectué une mission en Suisse du 25 juin au 1er juillet 2017 pour s'imprégner du système de formation professionnelle suisse qui jouit d'une bonne réputation et apprécié dans le monde entier pour son efficacité.