Marié et père de trois enfants, Abdoulaye Ouattara a travaillé au service logistique, dans les ateliers de la technique notamment à la rotative, la machine feuille et au façonnage.

Pour laisser place à la communauté musulmane de dire la prière, tout en demandant à Dieu de recevoir son âme en tenant compte des bonnes actions posées par leur frère sur la terre, et pour sa famille et ses collègues, la force de supporter cette douloureuse épreuve.

« Un agent très peu bavard, sérieux et discret, pieux et dévoué, soucieux du travail bien fait. Il était franc dans ses rapports.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.