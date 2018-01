Congo-Brazzaville: Coopération décentralisée - Un accord de jumelage envisagé entre Brazzaville et Kintélé

Les deux communes entendent s'associer pour agir dans une perspective afin de confronter leurs problèmes. En réalité, Brazzaville et Kintélé subissent les mêmes problèmes, entre autres, l'urbanisation, l'adressage, les érosions, l'expansion des quartiers périphériques, etc.

A ce sujet, la maire de Kintélé a commenté : « Nous avons dans notre commune un projet similaire. Mais le nôtre est dénommé "Une parcelle un jardin". Nous allons renforcer notre coopération décentralisée et, d'ailleurs, une commission est mise en place. Elle a commencé de travailler sur les questions d'érosions et autres. Mais nous allons nous associer à d'autres services dont les Grands travaux ».

De même, Stella Mensah Sassou N'Guesso s'est intéressée à l'initiative « Agriculture urbaine », autrement dit la production de légumes, de fruits et d'autres aliments en pleine ville. Elle peut être pratiquée dans des parcelles, des potagers partagés et même dans des espaces publics.

« Les deux municipalités sont les plus proches au Congo. La commune de Kintélé vient de naître et a besoin de l'appui et de l'expérience de sa voisine pour avancer », a indiqué Stella Mensah Sassou N'Guesso.

Roger Christian Okemba et Stella Mensah Sassou N'Guesso, respectivement maires de la ville de Brazzaville et de la commune de Kintélé, ont évoqué la question le, 29 janvier, à l'Hôtel de ville.

