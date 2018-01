Togo: La CCA a présenté son plan d'action

La Cellule Climat des Affaires (CCA) a organisé ce mardi 30 janvier à Lomé, une rencontre de présentation et de validation du plan d'action pour l'amélioration du climat des affaires au Togo.

Cette rencontre qui a réuni plusieurs représentants du secteur privé, de la société civile, de l'administration, permettra d'aboutir à un consensus sur les différentes réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires au Togo.

Il s'agit entre autres de faire des propositions d'actions pour l'amélioration des indicateurs relatifs à la facilité de faire des affaires dans le monde tels publiés par la Banque Mondiale, s'accorder sur les dispositions pratiques d'échanges d'informations entre les structures responsables de la mise en œuvre des réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires.

Selon le premier ministre Komi Selom Klassou, qui a présidé la rencontre, l'amélioration du climat des affaires est un enjeu crucial pour un développement économique cohérent du Togo. « C' est pourquoi, le gouvernement a fait de l'amélioration de l'environnement global des affaires, l'une de ses priorités afin de dynamiser le secteur privé et d'assurer une facilité à faire les affaires au Togo, ceci, en vue de consolider les bases d'une croissance porteuse d'emploi », a expliqué le premier ministre.

Il a ajouté qu'au-delà de la validation du plan d'action de la cellule, cette rencontre a aussi pour rôle de donner une plus grande visibilité et lisibilité à toutes les initiatives déjà déployées et à celles envisagées par le gouvernement aux fins d'améliorer le climat d'affaires et de renforcer l'attractivité et la compétitivité du Togo.

Pour sa part, la coordinatrice nationale de la Cellule Climat des Affaires, Mme Sandra Johnson a souligné que la cellule des affaires a initié ce plan d'action qui est soumis au cours de cet atelier afin de procéder à son amendement et aboutir à sa validation, au regard de l'immensité des reformes qui pourraient créer un environnement favorables aux opérateurs économiques.

Mise en place, le 29 septembre 2017 et ce, par décret n° 2017-111, la Cellule Climat des Affaires (CCA) dont les travaux viennent en complément à ceux du Comité de concertation mis en place par décret six (6) mois plus tôt, a pour mission de coordonner les efforts et insuffler un vrai dynamisme au partenariat public-privé gage de la création de richesse, de l'emploi décent et donc de l'inclusion sociale.